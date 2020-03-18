

أبيدجان 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

وافق البنك الدولي على طلب الحصول على دعم بقيمة 342 مليون فرنك سيفا في حالات الطوارئ لدعم ساحل العاج في الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته عبر دعم مشروع الشراء الاستراتيجي وملاءمة مهارات التمويل والصحة.

وعبرت مصادر بالبنك عن التزام المؤسسة المالية بمساعدة ساحل العاج على معالجة التحديات الصحية، مشيرة إلى أن المشروع يرمي إلى تسريع النطاق الوطني للتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الركائز الرئيسية للنظام الصحي العاجي.

// انتهى //

03:44ت م

0252





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / البنك الدولي يوافق على دعم ساحل العاج للوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.