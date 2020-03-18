شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..استدعاء الأمن لسيدة تعبئ معقم إحدى المستشفيات في قارورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، قيام سيدة بتعبئة كمية من معقم إحدى المستشفيات، في قارورة بحوزتها.

وعلى الفور انفعل العاملين بالمستشفى لتصرف السيدة، وقاموا باستدعاء الأمن، بعدما أخبروها أن المعقم الموجود مخصص للعاملين حتى لا تنقل لهم العدوى من المرضى.

وتباينت ردود الفعل حول تصرف العاملين، واستدعائهم للأمن، حيث رأى البعض أنه تصرف همجي من السيدة، وتعد، في حين رأى آخرون أنه على المسؤولين منح السيدة مجموعة معقمات مجانًا تقديرا لظروفها البسيطة، وخاصة أنها تصرفت أمام الجميع ولم تقصد السرقة.