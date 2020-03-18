شكرا لمتابعة خبر عن سيدات القطيف ذهبن لإيران دون ختم جوازاتهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته " صدى " لمجموعة نساء من القطيف عالقات في لبنان يناشدن قيادة المملكة للعودة لأرض الوطن، كشفت مصادر تفاصيلا جديدة.
وتبين أن السيدات خالفن الأنظمة وذهبن إلى إيران عبر لبنان، بعد أن سهلت لهن سلطات مطار بيروت السفر، وعدم ختم جوازاتهن عند مغادرتهن.
ووجدت السيدات صعوبة في العودة إلى لبنان عن طريق سورية بعد إغلاق الحدود، حتى بذلت سفارة المملكة في لبنان جهودها لتسهيل دخولهن.
وأكدت المصادر أن السيدات وثقن المقطع لكسب التعاطف، مدعيات تواجدهن في لبنان منذ 10، مشيرة إلى أنهن حاليا في ضيافة السفارة السعودية في إحدى فنادق بيروت.
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