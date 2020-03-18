استشاري: مناعة الجسم أقوى من أي مصل

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد استشاري علم الطب البشري محمد المتعب، أن مناعة جسم الإنسان أقوى من أي مصل أو مضاد.
وشدد المتعب على أن المحافظة على صحة الجسم وتغذيته بالأكل والمشروب الصحي البعيد عن الزيوت المشبعة بالكولسترول، والسكر، هو أفضل وقاية في مقاومة الأمراض.
وقال: " خلق الله الجسم وخلق معه مناعته الأقوى من أي مصل أو مضاد، فلا بد من الاهتمام بها لأنها الأصل " .
وتابع: " لا تطلب من المناعة الوقاية وأنت تراكمياً دمرتها بالزيوت النباتية وكثرة السكر والأكل المصنع والأكل المهرمن وإهمال نوم الليل والرياضة " .
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