شكرا لمتابعة خبر عن مقترح بإذاعة برامج رمضان تزامنا مع العزل المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تزامنا مع الإجراءات الاحترازية، والتزام المعظم بالتواجد في منازلهم، تجنبا لتفشي فيروس كورونا، وجه الإعلامي حافظ المدلج رسالة إلى القنوات التلفزيونية.
وقال المدلج في رسالته: " من باب المسؤولية الاجتماعية للقنوات التلفزيونية، أتمنى تقديم الجاهز من برامج رمضان في هذه الأيام التي يلتزم الناس فيها بيوتهم تنفيذا للاجراءات الاحترازية " .
ولاقى اقتراح المدلج، ومناشدته لوزارة الإعلام ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض للفكرة.
يذكر أن معظم بلدان العالم طبقت حملة العزل المنزلي " خليك بالبيت " ،تزامنا مع انتشار الفيروس المستجد، في محاولة للسيطرة عليه، ومنع انتقال العدوى.
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