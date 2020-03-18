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مقترح بإذاعة برامج رمضان تزامنا مع العزل المنزلي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تزامنا مع الإجراءات الاحترازية، والتزام المعظم بالتواجد في منازلهم، تجنبا لتفشي فيروس كورونا، وجه الإعلامي حافظ المدلج رسالة إلى القنوات التلفزيونية.

وقال المدلج في رسالته: " من باب المسؤولية الاجتماعية للقنوات التلفزيونية، أتمنى تقديم الجاهز من برامج رمضان في هذه الأيام التي يلتزم الناس فيها بيوتهم تنفيذا للاجراءات الاحترازية " .

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ولاقى اقتراح المدلج، ومناشدته لوزارة الإعلام ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض للفكرة.

يذكر أن معظم بلدان العالم طبقت حملة العزل المنزلي " خليك بالبيت " ،تزامنا مع انتشار الفيروس المستجد، في محاولة للسيطرة عليه، ومنع انتقال العدوى.

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