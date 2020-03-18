بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم اختلاط مصاب كورونا بالمحيطين

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، إن الفتوى الصادرة من الهيئة بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة مؤقتًا في المساجد، صدرت بعدما تأكد للهيئةخطورة الأمر وأن المسألة جائحة عالمية، فالمصيبة الآن ليست مصيبة في قُطر من الأقطار بل هي وباء عالمي.

وقال المطلق، لبرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا»، إن من علم يقينًا أو ظن ظنًّا غالبًا، بأنه مصاب بفيروس كورونا حرام عليه أن يختلط بالناس لأنه ينقل العدوى وهو مثل القاتل، بينما علمنا النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه إذا وقع الطاعون في بلد فلا نخرج منها وإن كنت خارجها في ندخل فيها، مشيرًا إلى أن قرار الهيئة، ليس إلغاء للجماعات؛ لأنه يمكن للرجل إقامة صلاة الجماعة في بيته مع أولاده أو مع السائق أو الحارس، فالجماعة تأتي في غير المسجد، وحينئذ لا نقول بأن صلاة لجماعة فاتتهم.

وتابع المطلق، إن الإجراءات الاحترازية (بشأن فيروس كورونا) قد اتخذت ولم يبق إلا التجمعات بالمساجد في الجمعة والجماعة وهذا الوباء ينتقل انتقالًا سريعًا بالمصافحة، فالمصلون لا يسلمون من المصافحة، وكذلك الرذاذ ولأنها أمور ثابتة في الطب، أكد مجلس هيئة كبار العلماء، وجوب تجنب الأمور المؤدية لهلاك النفس، فالله تعالي قال: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا»، وقال أيضًا « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، مستشهدًا بقول النبي – صلى الله عليه وسلم-، «لا يُورَدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ».

واستكمل المطلق، ينبغي التعاون مع الجهات المسؤولة، ونهيب بإخواننا العمل باحتياطات الجهات المعنية الابتعاد عن المصافحة ولاستعمال النافع للمعقمات، التي تؤدي إلى النفع العام والرجوع إلى الله لأن هذا الوباء لا يرفعه إلا من وضعه وهي أمور كونية لا تجري إلا بقدر الله.

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