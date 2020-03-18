

كانبيرا 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

أصدر حاكم أستراليا العام الجنرال دايفيد هيرلي اليوم قرارا بإعلان "حالة طوارئ تتعلق بالأمن الحيوي البشري" في أستراليا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد كجزء من خطة وطنية للاستجابة لتفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

وبموجب هذا الإعلان، سيتم منح وزير الصحة الفيدرالي صلاحيات شاملة تتضمن فرض قيود على حركة الناس والبضائع من مكان إلى مكان، وقد تصل إلى حد منع تلك الحركة لو تطلب الأمر. كما يمكن للحكومة إخلاء بعض المناطق أو وضعها تحت الحجر الصحي طبقا لما تقدره.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه لا يرغب في أن تسبب حالة الطوارئ أي شعور بالهلع لدى المواطنين مؤكدا أن هذه الصلاحيات موجودة في قانون الأمن الحيوي ليتم تفعيلها في أوقات استثنائية مثل التي نمر فيها حاليا.

// انتهى //

04:28ت م

0257





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أستراليا تعلن حالة طوارئ تتعلق بالأمن الحيوي البشري لمدة ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.