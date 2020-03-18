رياضي / نادي بروكلين نتس لكرة السلة الأمريكي يعلن إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد



واشنطن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

أعلن نادي بروكلين نتس، المشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم، إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وذلك من دون أن يكشف هويتهم، ما يرفع عدد اللاعبين المصابين في الدوري إلى سبعة.

وقال النادي في حسابه على تويتر:" إن من بين اللاعبين الأربعة، يعاني لاعب واحد من الأعراض بينما لا يظهر الثلاثة الآخرون أي أعراض".

وتابع النادي القول اللاعبون الأربعة في العزل حاليا وهم تحت رعاية أطباء الفريق ، كاشفا أن النادي يتصل بكل شخص كان لديه احتكاك باللاعبين، بمن فيهم الخصوم الذين التقيناهم مؤخرا، ونعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية المحلية على إعداد التقارير.

وكان لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير أول لاعب في الدوري يُعلَن عن إصابته بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع رابطة "أن بي أيه" إلى تعليق الموسم المنتظم لمدة 30 يوما على الأقل بحسب ما أفاد مفوض الرابطة آدم سيلفر الأسبوع الماضي.

ثم لحق بغوبير زميله في يوتا دونوفان ميتشل، قبل أن يرتفع الرقم بإصابة لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود ، ويُعتقد أن إصابة وود مرتبطة بإصابة غوبير لأنه تواجه مع الأخير حين التقى بيستونز مع جاز في السابع من مارس الحالي.

وأدت إصابة غوبير الى وضع جميع أعضاء الفرق الخمسة التي تواجه معها يوتا قبل عشرة أيام من الإعلان عن النتيجة الإيجابية للفحص المخبري، في الحجر الصحي، وهي كليفلاند كافالييرز، نيويورك نيكس، بوسطن سلتيكس، ديترويت بيستونز وتورونتو رابتورز حامل اللقب.

وكشف بروكلين "طلبنا من كافة لاعبي وأعضاء نتس البقاء في العزل ومراقبة حالتهم عن كثب والتواصل بشكل متكرر مع القسم الطبي في النادي".

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04:22ت م

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