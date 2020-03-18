السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 100 حالة وفاة



واشنطن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 100 حالة وفاة، حسبما أفادت السلطات الصحية.

وأحصي نصف هذه الوفيات في ولاية واشنطن الواقعة في شمال غرب البلاد، في حين سجّلت بولاية نيويورك 12 وفاة وولاية كاليفورنيا 11 وفاة ، وكانت الحصيلة السابقة للوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت في الولايات المتحدة 94 وفاة.

ومساء اليوم سجلت ولاية وست فرجينيا أول إصابة بالفيروس ليصبح المرض منتشرا في جميع الولايات الأمريكية.

وأوضحت منسقة ملف مكافحة فيروس كورونا الفيدرالية ديبورا بيركس أنه جب على كل رئيس بلدية وحاكم التقيّد بالتوصيات الصادرة عن البيت الأبيض ورئيس الولايات المتحدة.

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