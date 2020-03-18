السعودية اليوم / الأمم المتحدة تقرر إغلاق مكاتبها في موريتانيا



نواكشوط 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

قررت ممثلية منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا إغلاق المكاتب التابعة لها في البلاد.

وأضافت مصادر رسمية بالمنظمة الأممية أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية تطبقها المنظمة بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا.

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03:49ت م

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