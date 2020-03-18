سياسي / اجتماع مشترك في النيجر بين الاتحاد الأفريقي و"إكواس" ومجموعة دول الساحل



نيامي 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

عقدت مجموعة دول الساحل الخمس والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" اجتماعا مشتركا في عاصمة جمهورية النيجر نيامي، للتفكير بشكل استراتيجي حول محاربة الإرهاب، والأطر الفنية للتعجيل بنشر قوة قوامها 3000 عسكري في منطقة الساحل.

وانعقد الاجتماع في إطار تنفيذ قرار القمة الـ33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي استضافتها العاصمة الأثيوبية في فبراير الماضي والمتعلق بنشر قوة إضافية قوامها 3000 عسكري لدعم جهود مجموعة دول الساحل الخمس الرامية لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة.

وفي بيان نشر في ختام اللقاء، أجمع المشاركون على الإقرار باستمرار التهديد الإرهابي في منطقة الساحل بالرغم من الإجراءات المتخذة من قبل الدول المعنية بهدف اجتثاثه.

ورحب الاجتماع بقرار الاتحاد الأفريقي نشر 3000 عسكري لدعم جهود مجموعة دول الساحل الخمس، مؤكدا على ضرورة وجدوى نشرها، وطابعها العاجل.

من جهة أخرى أبرز الاجتماع ضرورة القيام بتعبئة الموارد الضرورية لتمكين التنفيذ السريع لهذه القوة وضمان استقلاليتها المالية.

وتشكل تعبئة الموارد شرطا أساسيا لتزويد هذه القوة بالقدرات العملية، خاصة في ما يتعلق بالقتال والتحرك والتزود بالمعلومات الاستخباراتية.

كما قرر الاجتماع تشكيل لجنة مكونة من ممثلي الاتحاد الأفريقي و"إكواس" ومجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد)، لبحث الأطر الفنية لنشر القوة سريعا، وباشر عملية التخطيط في هذا الخصوص.

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