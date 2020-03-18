اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع بنسبة 6% اليوم، بعد يوم من تراجع هو الأشد لها منذ انهيار 1987، حيث أخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي خطوات جديدة لتعزيز السيولة واحتواء أضرار جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالاقتصادات والأسواق في أنحاء العالم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1048.49 نقطة بما يعادل 5.19 % ليصل إلى 21237.01 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 142.83 نقطة أو 5.99 % مسجلا 2528.96 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 430.19 نقطة أو 6.23 % إلى 7334.78 نقطة.

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