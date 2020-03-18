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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تعليق حضور العاملين بالقطاع الخاص لمدة 15 يوما بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوما بسبب فيروس كورونا.
يتبع...
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