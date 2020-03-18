شكرا لقرائتكم خبر عن الظهران تفعل مبادرة المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة مؤخرا كميات من مخلفات الأنقاض في عدد من الشوارع والأحياء؛ وذلك تفعيلا لمبادرة تحسين المشهد الحضري. يذكر أنه من بين المبادرات الخاصة بالمشهد الحضري ما يتعلق بتحسين مستوى النظافة العامة للمدن والمناطق الحضرية، وتحقيق رضا السكان عن هذه الخدمات من خلال تبني وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة «تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة»، التي تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للنفايات البلدية، وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات؛ تحقيقا للاستدامة البيئية والمالية ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأس مالي والتشغيلي والاستثمار في هذا الجانب.

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