شكرا لقرائتكم خبر عن جدة الأولى عالميا في «الحظر المنزلي» والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير حديث صادر عن موقع EXanteData لمدى وعي سكان المملكة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة حرصا لمنع تفشي فيروس كورونا تصدر مدينة جدة مدن العالم في تطبيق الحظر المنزلي، وجاءت العاصمة الرياض ثالث مدن العالم في العزل المنزلي، الجدير بالذكر هو عدم الزام المملكة لمواطنيها ومقيميها بفرض الحجر المنزلي وما جاء من التزام هو نابع من الوعي العالي لسكانها، فيما يخضع مواطنو عدد من المدن في العالم للحجر الصحي الإجباري في منازلهم.

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