شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المخلفات ورفع الأنقاض من «العوامية» والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية محافظة القطيف أعمال إزالة المخلفات ورفع الأنقاض بالعوامية ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري. يذكر أنه من بين المبادرات الخاصة بالمشهد الحضري ما يتعلق بتحسين مستوى النظافة العامة للمدن والمناطق الحضرية، وتحقيق رضا السكان عن هذه الخدمات من خلال تبني وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة «تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة»، التي تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للنفايات البلدية، وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات، تحقيقا للاستدامة البيئية والمالية ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والاستثمار في هذا الجانب.

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