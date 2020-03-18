شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط آليات تجرف الأراضي وتنهل الرمال بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة الشرقية، والتي ضمت بلدية غرب الدمام والإدارة العامة للمجاهدين أمس الاول عدد 2 شيول وعدد 2 شاحنة وعدد 3 بلدوزر، تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال من الأماكن الممنوعة.

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