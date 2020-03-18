شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. مسافات فاصلة بين المصلين في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

طالبت إدارة المساجد والأوقاف بمحافظة النعيرية الأئمة والمؤذنين بإغلاق دورات مياه المساجد والجوامع، وذلك بناء على ما وجه به وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بإغلاق دورات المياه الملحقة بالمساجد وأماكن الوضوء فيها، مع فتح النوافذ وفتح الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وتأتي هذه الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد، كما وضعت بعض المساجد المزدحمة بالمصلين مسافات فاصلة بين الصفوف؛ وذلك لترك مسافة كافية بين كل صف وآخر.

من جهة أخرى، قام مراقبو بلدية النعيرية بجولات ميدانية على المحلات الغذائية والتموينات، والتأكيد على العاملين في هذه المتاجر بضرورة التعقيم المستمر لعربات المشتريات والأرفف والممرات، وارتداء كمامات وقفازات الوقاية، في حين تواصل البلدية استكمال أعمال تطهير وتعقيم كافة الأسواق الداخلية والسوق الشعبي، وتطهير الكراسي الخرسانية بالأماكن العامة، وإغلاق كافة دورات المياه العامة بالأسواق الشعبية والحدائق والمتنزهات والسوق الداخلي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد، وشملت الجولات الميدانية للمراقبين الصحيين زيارة مسلخ البلدية، حيث تم التأكيد على أهمية رفع أعلى درجات النظافة والتعقيم المستمر للأدوات المستخدمة في الذبح، وتعمل البلدية على نشر الكثير من الرسائل التوعوية والتثقيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتوعية المجتمع باتباع التعليمات والخطوات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك يستمر إغلاق الواجهة البحرية بمحافظة الخفجي، ومتابعة الوضع من قبل الجهات الأمنية بالتعاون مع بلدية الخفجي، وذلك على ضوء قرار منع التجمعات الذي أصدرته وزارة الشئون البلدية والقروية، كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وشملت الخطوات الاحترازية والوقائية إغلاق كافة الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة، كما يستمر العمل على إلزام بلدية محافظة الخفجي بإغلاق كافة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، تماشيا مع القرارات التي تتخذها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قامت بلدية محافظة الخفجي وبالتعاون مع الجهات الأمنية بمتابعة أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها، واقتصار الخدمة للطلبات الخارجية، إلى جانب عدم السماح للزبائن بالجلوس على طاولات تقديم الخدمة المخصصة داخل المحلات، وتمكين المحلات من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة.