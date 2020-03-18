شكرا لقرائتكم خبر عن 133 حالة كورونا مؤكدة بالمملكة ومرتبطة بالسفر للخارج والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 182 ألف حالة تم رصدها في 161 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها 80 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 7150 حالة.
وأضاف: سجل في المملكة حتى الآن 133 حالة مؤكدة شفيت منها 6 حالات بحمد الله، وتبقى 127 حالة معزولة صحيا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالة واحدة حرجة، 69 من الذكور و64 من الإناث، وجميعهم بالغون «متوسط أعمارهم 50 عاما» باستثناء 6 أطفال، من بينهم 73 سعوديا، و60 غير سعوديين «مصر 49، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنغلاديش 1، فرنسا 1، فلبين 1، إسبانيا 1، إندونيسيا 1، أفغاني 1»، وارتبطت معظم الحالات بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارا للفيروس، وكانت 27 حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة.
وأضاف: إنه تم فحص وفرز أكثر من 700 ألف مسافر عبر المنافذ، وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 200 ألف.
وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، وهي: تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة أن كل من قدم من خارج المملكة يتم عزله الصحي لمدة 14 يوما.
وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.
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