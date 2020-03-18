شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تنفيذية لـ«قياس رضا المستفيدين» والان نبدء بالتفاصيل
ولفت المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، إلى الدور البارز والحيوي الذي ستلعبه اللجنة التنفيذية وفقاً لأهداف ومهام محددة، وذلك بما يسهم في تجويد خارطة منظومة أعمال المشروع وتحسين مخرجاته، في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين وتقديم الدعم الاستشاري والتدريب لتلك الجهات.
وأشار القحطاني إلى اختيار 4 مرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية ممثلة في كلٍ من:
د.صالح الحميدان، م.عدنان المنصور، د.حصة العتيبي، د.خالد الفلاح، وأضاف: ستقوم اللجنة التنفيذية في أول اجتماعاتها بتحديد رئيس لها تحقيقاً للأهداف المنشودة.
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