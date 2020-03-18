شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة جديدة تزين حديقة «سلطانة الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الإنارة من أعمال تركيبات الإنارة بحديقة السلطانة بالدوحة الشمالية بالمدينة وإضاءة الحديقة. وكانت بلدية الظهران قد قامت مؤخرا بأعمال الصيانة بالحديقة. يشار إلى أن البلدية ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل قد بدأت في تطوير مضمار المشي بحديقة ممشى تلال الدوحة، بدءا من يوم الأحد الموافق 23-2-2020، وطالبت مرتادي الممشى بالتعاون وعدم دخول مناطق العمل المستهدفة لحين الانتهاء من تطوير الممشى.

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