شكرا لقرائتكم خبر عن 10 متأهلين إلى تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن للمشروع رؤية في غرس حب القراءة في نفوس الأبناء، وإحداث نهضة نوعية في مجال القراءة عبر الوصول لمشروع تحدي القراءة العربي إلى جميع الطلبة في المدارس، وشارك في التحدي طلاب وطالبات من مختلف المراحل الدراسية، عبر مراحل المشروع بدءا من المشاركة والتسجيل ثم التدريب، لتختتم مرحلة التصفيات في المدارس والتي تم من خلالها ترشيح ٥ طالبات و٥ طلاب على المستوى المحلي تم ترشيحهم ليمثلوا إدارة تعليم محافظة الأحساء في تحدي القراءة على مستوى المملكة، وصولا للترشيح لمن يمثل الوطن في التحدي لمرحلته الأخيرة.
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