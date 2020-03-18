شكرا لقرائتكم خبر عن 10 متأهلين إلى تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي والان نبدء بالتفاصيل

هنأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة النشاط الطلابي «بنين - بنات» الطلاب والطالبات المتأهلين وأسرهم؛ وذلك بعد فوزهم في التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي في دورتها الخامسة على مستوى مدارس المحافظة وعددهم 10، مثمنة جهود القيادات الإشرافية والمدارس في متابعة التصفية النهائية ودعم المتسابقين، متمنية للجميع التوفيق والسداد في المرحلة القادمة لتمثيل الوطن، وقد جاء الفائزون في قطاع البنين على النحو التالي: المركز الأول: الطالب سعود الجافي، المركز الثاني: الطالب علي العيسى، المركز الثالث: الطالب فيصل العصيل، المركز الرابع: الطالب عبدالرحمن المسلم، المركز الخامس: الطالب حسن العبيدان، في حين جاءت الطالبات الفائزات في قطاع البنات على النحو التالي: المركز الأول: الطالبة الدانة آل درويش، المركز الثاني: الطالبة ثريا محمد، المركز الثالث: الطالبة بتول الحسن، المركز الرابع: الطالبة ليلى العبدالسلام، المركز الخامس: الطالبة هديل صالح.

يذكر أن للمشروع رؤية في غرس حب القراءة في نفوس الأبناء، وإحداث نهضة نوعية في مجال القراءة عبر الوصول لمشروع تحدي القراءة العربي إلى جميع الطلبة في المدارس، وشارك في التحدي طلاب وطالبات من مختلف المراحل الدراسية، عبر مراحل المشروع بدءا من المشاركة والتسجيل ثم التدريب، لتختتم مرحلة التصفيات في المدارس والتي تم من خلالها ترشيح ٥ طالبات و٥ طلاب على المستوى المحلي تم ترشيحهم ليمثلوا إدارة تعليم محافظة الأحساء في تحدي القراءة على مستوى المملكة، وصولا للترشيح لمن يمثل الوطن في التحدي لمرحلته الأخيرة.