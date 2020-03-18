شكرا لقرائتكم خبر عن «940» يتلقى 398 بلاغا متنوعا بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن مركز 940 بأمانة الشرقية تفاعلي، ولديه الإمكانات التقنية التي تتفاعل مع المتصل، إضافة إلى أن المستفيد يستطيع تقييم خدمة المأمور ومستوى الرد، وأخذ التساؤل أو البلاغ أو الشكوى من المستفيد، وأيضاً في حال إقفال بلاغ يتم تقييم مستوى رضا المستفيد حول مستوى جوده الإغلاق وسرعة إغلاق البلاغ، وضمان تقديم الخدمة بالشكل الصحيح الذي يحقق رؤية الأمانة حول مفهوم «رضا المستفيد».
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