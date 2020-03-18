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«940» يتلقى 398 بلاغا متنوعا بالمنطقة

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استقبل مركز 940 بأمانة المنطقة الشرقية 398 بلاغا متنوعا حتى أمس الأول الإثنين. وشملت البلاغات الآتي: 21 بلاغا عن الأسواق و6 بلاغات عن الحدائق و85 بلاغا عن النظافة العامة، و50 بلاغا عن صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة و195 بلاغا عن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و25 بلاغا عن الإنارة و8 بلاغات عن المباني وبلاغا واحدا عن الاستثمار و7 بلاغات عن الأمن والسلامة.

يذكر أن مركز 940 بأمانة الشرقية تفاعلي، ولديه الإمكانات التقنية التي تتفاعل مع المتصل، إضافة إلى أن المستفيد يستطيع تقييم خدمة المأمور ومستوى الرد، وأخذ التساؤل أو البلاغ أو الشكوى من المستفيد، وأيضاً في حال إقفال بلاغ يتم تقييم مستوى رضا المستفيد حول مستوى جوده الإغلاق وسرعة إغلاق البلاغ، وضمان تقديم الخدمة بالشكل الصحيح الذي يحقق رؤية الأمانة حول مفهوم «رضا المستفيد».

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