شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شاطئي العقير وسلوى إلى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة محافظة الأحساء شاطئ العقير وشاطئ سلوى، ومنعت الدخول إلى مناطق الشاطئ إلى إشعار آخر، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المتواصلة في تنفيذ التوجيهات وحرصها على سلامة الجميع؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما واصلت الأمانة جولاتها الميدانية وقررت استمرار إغلاق سوق القيصرية التاريخي حتى إشعار آخر باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، كما أغلقت المجمعات التجارية وصوالين الحلاقة الرجالية والنسائية، وأكدت السماح باستمرار عمل محلات السوبر ماركت والصيدليات ومحلات تقديم الأطعمة والمشروبات على مدار 24 ساعة دون إغلاق.

وكانت أمانة محافظة الأحساء أعلنت إغلاق المتنزهات والحدائق والساحات البلدية في مدن وقرى الأحساء، وأعلنت مسبقا إغلاق كافة الأسواق الشعبية الأسبوعية، والتي تتنقل ما بين مدن وقرى المحافظة، والتي يصل عددها إلى 16 موقعا، ويأتي ذلك وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية في السيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وتواصلت جهود الأمانة في رش وتعقيم الحاويات وصناديق القمامة في الأحياء والطرقات والمرافق العامة، إضافة إلى دورات المياه والمشاركة في تعقيم المساجد والساحات، عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش «أجهزة الرش الضبابية الحرارية، أجهزة الرش السطحي، أجهزة رش الرذاذ المتناهية الصغر»، وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أنه تم توجيه «فرق رش المبيدات» إلى قطاعات على مستوى الحاضرة، واستخدام مفهوم الإصحاح البيئي حسب مفهوم الإدارة المتكاملة في تكثيف خطط المكافحة والتطهير، حيث يتم استخدام أحدث المبيدات الملائمة للبيئة بحسب توصية الإدارة العامة للصحة العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية لها.