شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 شخص في الحجر المنزلي بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

كشف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن عدد المعزولين في الحجر المنزلي بالقطيف، يبلغ 1304 أشخاص، حتى يوم أمس الأول.

أعراض ونتائج

وقال التجمع: إن عدد الأشخاص الذين ظهرت نتائجهم إيجابية، في يوم الأحد الماضي، 5 أشخاص، فيما يبلغ العدد التراكمي لمن أصبحت نتائجهم إيجابية خلال فترة الحجر 17 شخصا، أما عدد من أنهوا الحجر بدون أعراض 104 أشخاص، ومن تتم متابعتهم حاليا 1183 شخصا.

مخالطة وتحويل

وأوضح التجمع أن عدد المحجوزين من المخالطين والمحولين من المراكز يبلغ 1169 شخصا، وعدد المحجوزين من الدول الموبوءة 106 أشخاص، والمحجوزين من الكادر الطبي 15 شخصا، وعدد المحجوزين لأسباب أخرى 12 شخصا.

وحدة الأورام

وبدأت وحدة الأورام -التي خصصها التجمع الصحي الأول لخدمة سكان محافظة القطيف، أمس الأول- تقديم خدماتها لقرابة 25 مريضا يوميا، وذلك في أحد المستشفيات الخاصة، الذي خصص جزء منه كعيادات، وغرف لخدمة المرضى المسجلين في كشوفات مركز الأورام في «تخصصي الدمام».

علاج كيميائي

وأكدت إدارة التجمع وضع الإمكانات كافة لخدمة مرضى الأورام من سكان محافظة القطيف، الذين لا يمكنهم مراجعة مركز الأورام في الوقت الراهن، إذ يعمل 35 ممارسا صحيا، يمثلون أطباء استشاريين، وممرضين، ومنسقين للحالات؛ لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي، على مدى خمسة أيام في الأسبوع، بواقع 9 ساعات يوميا، من السابعة والنصف صباحا، حتى الرابعة والنصف عصرا.

لجنة متكاملة

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وأوضح مدير مركز الأورام في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د.هاني الهاشمي أن المركز خصص لجنة متكاملة لتقديم الدعم المباشر من خلال مراجعة ملفات المرضى، وتوفير التقارير، وتحضير العلاج الكيميائي بأنواعه كافة، الفموي والوريدي والهرموني والبيولوجي، ويتم نقله بشكل يومي إلى محافظة القطيف؛ تمهيدا لصرفه للمرضى.

زراعة الأعضاء

على جانب آخر، يباشر المختصون في عيادة مرضى زراعة الأعضاء، غدا الخميس، عملهم في المقر المخصص، لخدمة 100 مريض يوميا، من سكان القطيف، الذين خضعوا سابقا لجراحات الزراعة، في مركز صحي الرضا بتاروت.

فريق طبي

وأكدت إدارة التجمع الصحي أن فريقا طبيا يتمثل في استشاريين لزراعة الكبد والكلى، وطاقم تمريضي، ومنسقي حالات، بدأ في استقبال المراجعين، ممن سبق لهم إجراء عمليات الزراعة، وهم بحاجة للمتابعة، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وسحب عينات الدم، وإرسالها إلى مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

صرف الأدوية

ويقدم المركز خدمة قياس مستوى العلاج المثبط للمناعة بالدم، كما يقدم الأطباء المختصون في مركز الأورام بتخصصي الدمام التوجيهات اللازمة للفريق المختص في سيهات، بعد ظهور النتائج، إضافة إلى إرسال جميع الأدوية اللازمة إلى المركز، عبر الناقل المختص؛ تمهيدا لصرفها للمرضى.

استقبال المراجعين

وبينت إدارة التجمع الصحي الأول أن مركز صحي الرضا بسيهات، يستقبل المراجعين المسجلين في كشوفات زراعة الأعضاء من محافظة القطيف، من الساعه 7.30 صباحا، وحتى الساعة 4.30 مساء، بواقع 9 ساعات عمل، على مدى 5 أيام في الأسبوع.