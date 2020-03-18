شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مواجهة كورونا مع قادة فرنسا والهند والان نبدء بالتفاصيل

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء «كورونا» المستجد، واستعرض الجانبان أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي. وأكد سمو ولي العهد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي أمس أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام. كما تلقى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفياً أمس من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. ‏وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية ‏لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد. وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.

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