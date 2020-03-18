شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل المختبرات المركزية بعدن والان نبدء بالتفاصيل

أجرى فريق فني وهندسي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عددا من الزيارات الميدانية في العاصمة المؤقتة عدن، استكمالا للزيارات الدورية للجهات الحكومية والخدمية بهدف معرفة احتياجاتها وإعادة تأهيلها ومساعدتها على بناء قدراتها، والمساهمة في تحسين الحياة اليومية في العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم أفضل الخدمات، والدفع قدما بالتنمية في المحافظة.

وتضمنت الزيارات الميدانية زيارة المختبر المركزي لمراقبة جودة الأسماك في المحافظة، من أجل تقييم الوضع الحالي للمختبرات، ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات لتشغيل المختبرات بكفاءة أعلى.

واطلع الفريق خلال الزيارة على وضع المختبرات المركزية والمعدات والأجهزة، وتعرف على حاجة المختبرات من قطع غيار ومحاليل وإعادة تأهيل. كما زار الفريق مركز الإنزال السمكي «الدوكيارد» في المعلا بعدن، واطلع على مخازن الحفظ ومركز الاستقبال وغرف التجميد ومركز الحراج، ورصيف الإنزال السمكي، ودون الفريق كافة احتياجات المركز.

وشملت الزيارات محطة الضخ المركزي لمياه الصرف الصحي بمنطقة خور مكسر، وتعرف الفريق على الوضع العام للمحطة، واطلع على الصعوبات التي تعاني منها محطة الضخ بما فيها المضخات المتوقفة وحاجاتها الملحة، كما شملت إنارة الشوارع في عدن بأعلى كفاءة واطلع الفريق في زيارة خاصة على موقع مصنع أعمدة الإنارة، وأجرى فحصا شاملا على مواصفاتها الفنية، ومدى مناسبتها لشوارع وطرق عدن وأجوائها وطقسها.

يذكر أن البرنامج ينشط تنمويا في العاصمة المؤقتة عدن عبر عدة مشروعات، منها مشاريع طبية لتأهيل المستشفيات وإنشاء المراكز التخصصية، ومشاريع دعم قطاع الثروة السمكية، ومشاريع الكهرباء والطاقة، ومشاريع دعم قطاع النقل والمطارات والموانئ، ومشاريع المياه بما في ذلك مشروع تطوير وتأهيل حقل المناصرة، ومشاريع دعم قطاع التعليم والتي تتضمن إنشاء أربعة مدارس نموذجية، ومشاريع زراعية متطورة، ومشاريع النظافة والإصحاح البيئي.