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البرنامج السعودي يدرس تأهيل مطار عتق بشبوة

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بحث فريق من مهندسي ومختصي التنمية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن احتياجات مطار عتق في محافظة شبوة لإعادة تأهيله وتشغيله. وطالب الفريق مدير المطار بموافاته بباقي البيانات الضرورية اللازمة لدراسة الاحتياجات الفعلية للمطار قبل الشروع في إعادة تأهيله.

كما بحث الفريق مشاريع هيئة مياه الريف، وقطاعات الطرق والصحة والتعليم، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وحالتها التشغيلية ومتطلباتها ونطاقاتها الجغرافية لاتخاذ ما يلزم لدعمها وضمان استمرار خدماتها.

وتعرّف الفريق على المشاكل التي ستُحلّ بتنفيذ هذه المشاريع، وناقشوا الدراسات التي أُجريت للمشاريع المقترحة سابقًا.

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