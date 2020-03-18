شكرا لقرائتكم خبر عن خطط وقائية لمواجهة كورونا بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

دشنت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خططا وقائية وإجراءات مشددة لمواجهة تهديد فيروس كورونا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإغاثية العاملة في المخيم.

وشملت الخطط توعية المرضى من اللاجئين السوريين حول كيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس، وضرورة مراجعة العيادات المختصة في المخيم حال الاشتباه بأي أعراض للفيروس. كما شملت تخصيص محطات لاستقبال المراجعين اليوميين للعيادات السعودية في المخيم لأخذ الفحوصات الأولية لهم والتأكد من خلوهم من الأعراض التي يسببها الفيروس، وفي حال الاشتباه يتم التحويل إلى الحجر الأولي والتنسيق مع الجهات المعنية في غرفة العمليات داخل المخيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها ضمن خطة وزارة الصحة الأردنية.

وعملت العيادات على تأمين المستلزمات الطبية والمطهرات والمعقمات والأقنعة الواقية والعلاجات الضرورية، وتهوية صالات الانتظار وإدخال المراجعين على دفعات مع ترك مسافات كافية احترازيا.

يذكر أن عيادات المركز تعد واحدة من أهم المرافق الطبية في مخيم الزعتري، وتستأثر بنسبة 90 - 95 % من مراجعي المرافق الطبية في المخيم، حيث تقدم للمرضى السوريين العلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة بمن فيهم ذوو الأمراض المزمنة على اختلاف حاجتهم.