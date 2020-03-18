شكرا لقرائتكم خبر عن «سلام» يدرب القيادات الشابة عبر «بلاك بورد» والان نبدء بالتفاصيل

يستكمل برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي عبر منصة «بلاك بورد» التعليمية، عن طريق الاتصال المرئي، تقديم النماذج التدريبية، والأساليب المتنوعة لإعداد الشباب والشابات، لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، واكتساب مهارات الإجابة والردود على الأسئلة التي يمكن أن يتلقاها ممثلو المملكة في الخارج، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التعايش والتفاهم والتواصل مع المختلف ثقافيا. وبدء الأسبوع السادس من البرنامج بورشة عمل مرئية عن أهم الشخصيات والمنظمات المؤثرة عالمياً وآليات التعامل معها، وذلك لتمكين المشاركين من الاستمرار في تحصيل المعرفة العلمية بأبرز القضايا والتحديات المتصلة بالمملكة، لإطلاعهم على حقيقة جهود المملكة ومنجزاتها الحضارية. ويضم برنامج القيادات الشابة 65 شاباً وشابة، وينفذ على مدى ثلاثة أشهر، بواقع 13 أسبوعا.

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