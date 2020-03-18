السماري رئيسا تنفيذيا للمشتريات الحكومية

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أصدر مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قرارا بتعيين عبدالرحمن السماري رئيسا تنفيذيا للهيئة، ليصبح أول رئيس تنفيذي للهيئة منذ صدور الأمر الملكي بإنشائها في ديسمبر 2018. وكان السماري قد كلف بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الفترة السابقة، حيث أسهم في إطلاق المرحلة التأسيسية للهيئة، وتطوير إستراتيجيتها وأعمالها، إلى أن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتعيينه رئيسا تنفيذيا. وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية د.غسان الشبل: إن السماري يعد من الكفاءات الوطنية وحظي بثقة كبيرة من مجلس الإدارة، وقدم إسهامات بارزة خلال مرحلة وضع البنية التحتية للهيئة ورسم إستراتيجيتها، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على استقطاب الكوادر الوطنية التي تعول عليها في تحقيق أهدافها وإستراتيجيتها. وعمل السماري في مجال الاستشارات الإستراتيجية للقطاعين العام والخاص، بالتوازي مع خبرة صناعية واسعة في قطاع النفط والغاز، ويملك خبرة عميقة في مجالات متعددة تشمل إستراتيجية الأعمال وتطوير سلاسل الإمداد، والتخطيطين المالي والتشغيلي. ويحمل السماري درجتي الماجستير في إدارة الأعمال، والبكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

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