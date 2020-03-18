شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل
واشترط الوقف أن يبرز التصميم خصوصية المكتبة بالطابع الإسلامي، وأن يشمل التصميم توفر مساحة للقراءة بجلسات مريحة بتوفير عدد 4 طاولات بكراسي، ويشمل التصميم وجود جهازين «أوباك» معلق على الحائط، وأن يشمل التصميم وجود أرفف للكتب والدوريات الورقية، ووجود أجهزة حاسب آلي للبحث والقراءة، وكذا وجود ركن خاص للاستقبال والاستفسارات، وأن يُقدم التصميم بشكل ملون وواضح.
ومن بين الشروط أن تكون المساحة الخاصة بالمكتبة الوقفية «17.75 متر طولي - 10.7 متر للعرض» وارتفاع الفاصل الزجاجي «السكوريت» بين المكتبة الوقفية والمكتبة العامة هو 2.40 متر، إلى جانب إنشاء مقترح لتصميم مكتبة داخلي يحتوي على الدواليب وطاولات القراءة، والاستقبال والجلوس من الإكسسوارات والمستلزمات وفق الخبرة في هذا المجال، في حين رصد الوقف جوائز للمركز الأول 10 آلاف ريال، والثاني 5 آلاف ريال، والثالث 2500 ريال.
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