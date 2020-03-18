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2020-03-18 تجارة حفر الباطن تؤكد وفرة المنتجات والسلع التموينية متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفر الباطن كثفت الفرق الرقابية في فرع وزارة التجارة بمحافظة حفرالباطن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية . وأظهرت نتائج الجولات الرقابية وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وتوافر مخزون كاف . Advertisements وكانت الجولات بمباشرة من مديرع فرع وزارة التجارة بحفرالباطن الاستاذ حاتم بن معيذف العنزي ، وأكد فرع التجارة انه يراقب بشكل دائم كافة منافذ البيع لضبط وتشديد العقوبات ضد أي مخالفات لرفع أسعار السلع الرئيسية وأنه بعد المعاينة والتفتيش داخل منافذ البيع الرئيسية تبين وفرة المنتجات الأساسية الأستهلاكية والغذائية بجميع أنواعها وعدم أنقطاعها من تلك المنافذ الاساسية . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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