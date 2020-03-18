الرئيس التونسي يتبرع بنصف راتبه.. تعرف على السبب

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، فرض حظر التجول، في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال سعيد في كلمة متلفزة: إنه “أصدر أوامره للقوات المسلحة والعناصر الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في أنحاء الجمهورية”، لافتا إلى أن “الجهات الرسمية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين”.

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وشدد الرئيس التونسي على “ضرورة بقاء المواطنين في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، لمحاربة انتشار فيروس كورونا، موضحا ان هذه الإجراءات تستمر لأيام معدودة”.

وقدم قيس سعيد مبادرة “التبرع بنصف الراتب أو أكثر” نظرا لوجود الكثيرين ممكن هم في حاجة للمساعدة، وأنه سيكون اول المتبرعين.

ودعا الرئيس التونسي الشعب التونسي إلى عدم الهلع والخوف مؤكدًا أن “الحياة ستعود إلى وتيرتها الطبيعية في ظرف أسبوعين إذا تم الالتزام بتدابير الوقاية وأن الحل بأيدي التونسيين وأن التضامن يجب أن يكون ممارسة فعلية”.

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