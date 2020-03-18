فيديو بلغة الإشارة.. 4 نقاط هامة للوقاية من كورونا

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت مستشفى قوى الأمن في الرياض مقطع فيديو توعوي بلغة الإشارة؛ للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

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وشدد الفيديو الذي نشرته مستشفى قوى الأمن عبر حسابها بموقع تويتر على ضرورة تجنب 4 نقاط مهمة، أولها المصافحة بالكامل، وثانيًا يجب غسل وتعقيم اليدين باستمرار.

أما ثالثًا، فيجب تجنب التجمعات؛ لكونها وسيلة للعدوى، وأخيرًا إذا كان الشخص قادمًا من خارج المملكة فيجب عليه أن يعزل نفسه في غرفته بعيدًا عن من حوله لمدة 14 يومًا.

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