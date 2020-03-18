- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو بلغة الإشارة.. 4 نقاط هامة للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو بلغة الإشارة.. 4 نقاط هامة للوقاية من كورونا
يجب غسل وتعقيم اليدين باستمرار
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت مستشفى قوى الأمن في الرياض مقطع فيديو توعوي بلغة الإشارة؛ للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وشدد الفيديو الذي نشرته مستشفى قوى الأمن عبر حسابها بموقع تويتر على ضرورة تجنب 4 نقاط مهمة، أولها المصافحة بالكامل، وثانيًا يجب غسل وتعقيم اليدين باستمرار.
أما ثالثًا، فيجب تجنب التجمعات؛ لكونها وسيلة للعدوى، وأخيرًا إذا كان الشخص قادمًا من خارج المملكة فيجب عليه أن يعزل نفسه في غرفته بعيدًا عن من حوله لمدة 14 يومًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو بلغة الإشارة.. 4 نقاط هامة للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.