، تركيا تسجِّل أول حالة وفاة بكورونا.. وعدد الإصابات يتضاعف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "قوجة": المتوفَّى مواطن يبلغ من العمر 89 عامًا

أكدت تركيا أمس الثلاثاء تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من المثلين؛ ليصل إلى 98، بعد أن كان 47 في اليوم السابق، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة في مؤتمر صحفي أن شخصًا، يبلغ من العمر 89 عامًا، توفي بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

وأضاف الوزير بأن تركيا اكتشفت 51 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق أعلنت تركيا تعليق صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.تركيا فيروس كورونا الجديد