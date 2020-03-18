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سقط صاروخان "كاتيوشا" في منطقة الجادرية بوسط بغداد مساء أمس الثلاثاء، مجهولة المصدر، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، وفق حصيلة أولية.
وتفصيلاً، أوضح مصدر أمني عراقي أن أحد هذين الصاروخين سقط على منطقة سكنية, مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح وإلحاق أضرار مادية بأحد المباني, مبيناً أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث.
العراق.. إصابة شخصين إثر سقوط صاروخين وسط بغدادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-18
سقط صاروخان "كاتيوشا" في منطقة الجادرية بوسط بغداد مساء أمس الثلاثاء، مجهولة المصدر، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، وفق حصيلة أولية.
وتفصيلاً، أوضح مصدر أمني عراقي أن أحد هذين الصاروخين سقط على منطقة سكنية, مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح وإلحاق أضرار مادية بأحد المباني, مبيناً أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:11 AM
مصدر أمني: أحد الصاروخين سقط على منطقة سكنية
سقط صاروخان "كاتيوشا" في منطقة الجادرية بوسط بغداد مساء أمس الثلاثاء، مجهولة المصدر، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، وفق حصيلة أولية.
وتفصيلاً، أوضح مصدر أمني عراقي أن أحد هذين الصاروخين سقط على منطقة سكنية, مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح وإلحاق أضرار مادية بأحد المباني, مبيناً أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث.
، العراق.. إصابة شخصين إثر سقوط صاروخين وسط بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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