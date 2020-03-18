، الرئيس التونسي يعلن حظر التجول بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا ،

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء عن حظر التجول في كامل أنحاء البلاد، من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا بداية من يوم غد.
وتفصيلاً، حث سعيّد في كلمة له عبر التلفزيون الحكومي التونسي المواطنين على الالتزام بحظر التجول والانصياع لقرارات الحكومة، مشيرًا إلى أنه كلف قوات الجيش والأمن بالحرص على تطبيق هذا القرار الذي يندرج في سياق التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الثلاثاء عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في خمس مدن مغربية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الوبائية في المملكة المغربية بلغت 44 إصابة، وحالتي وفاة.تونس حظر التجول المغرب فيروس كورونا الجديد
الرئيس التونسي يعلن حظر التجول بالبلاد لمواجهة فيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-18
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء عن حظر التجول في كامل أنحاء البلاد، من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا بداية من يوم غد.
وتفصيلاً، حث سعيّد في كلمة له عبر التلفزيون الحكومي التونسي المواطنين على الالتزام بحظر التجول والانصياع لقرارات الحكومة، مشيرًا إلى أنه كلف قوات الجيش والأمن بالحرص على تطبيق هذا القرار الذي يندرج في سياق التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الثلاثاء عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في خمس مدن مغربية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الوبائية في المملكة المغربية بلغت 44 إصابة، وحالتي وفاة.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:08 AM
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:43 AM
المغرب أعلنت تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة في 5 مدن
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء عن حظر التجول في كامل أنحاء البلاد، من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا بداية من يوم غد.
وتفصيلاً، حث سعيّد في كلمة له عبر التلفزيون الحكومي التونسي المواطنين على الالتزام بحظر التجول والانصياع لقرارات الحكومة، مشيرًا إلى أنه كلف قوات الجيش والأمن بالحرص على تطبيق هذا القرار الذي يندرج في سياق التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الثلاثاء عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في خمس مدن مغربية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الوبائية في المملكة المغربية بلغت 44 إصابة، وحالتي وفاة.
، الرئيس التونسي يعلن حظر التجول بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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