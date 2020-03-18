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اتفقت الجزائر وتونس اليوم الثلاثاء، على غلق الحدود البرية بين البلدين، وذلك في إطار الترتيبات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، أوضح بيان للحكومة الجزائرية أنه: تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية اتخذ الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس الحكومة التونسية قراراً مشتركاً يقضي بغلق الحدود البرية بين البلدين، وذلك في إطار الترتيبات، هذا الإجراء يعد استثنائياً للغاية و مؤقتاً، يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء لمكافحة انتشار فيروس كورونا".الجزائر تونس إغلاق الحدود البرية فيروس كورونا الجديد
لمواجهة "كورونا".. الجزائر وتونس يتفقان على غلق الحدود البرية بينهماوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-17
اتفقت الجزائر وتونس اليوم الثلاثاء، على غلق الحدود البرية بين البلدين، وذلك في إطار الترتيبات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، أوضح بيان للحكومة الجزائرية أنه: تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية اتخذ الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس الحكومة التونسية قراراً مشتركاً يقضي بغلق الحدود البرية بين البلدين، وذلك في إطار الترتيبات، هذا الإجراء يعد استثنائياً للغاية و مؤقتاً، يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:47 PM
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:43 AM
الحكومة الجزائرية قالت إن هذا الإجراء استثنائي للغاية ومؤقت
اتفقت الجزائر وتونس اليوم الثلاثاء، على غلق الحدود البرية بين البلدين، وذلك في إطار الترتيبات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، أوضح بيان للحكومة الجزائرية أنه: تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية اتخذ الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس الحكومة التونسية قراراً مشتركاً يقضي بغلق الحدود البرية بين البلدين، وذلك في إطار الترتيبات، هذا الإجراء يعد استثنائياً للغاية و مؤقتاً، يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
، لمواجهة "كورونا".. الجزائر وتونس يتفقان على غلق الحدود البرية بينهما ،
المصدر : الخليج 365
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