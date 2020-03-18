، "الصحة العالمية" تدعو الدول الأوروبية لاتخاذ كل ما يلزم لوقف الإصابة بكورونا ،

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شدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج على أهمية اتخاذ جميع الدول الأوروبية أشد الإجراءات الممكنة صرامة في محاولة لوقف أو إبطاء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتفصيلاً، أعرب كلوج الذي كان يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت لممثلين عن وزارات الصحة في أرجاء المنطقة عن رضاه حول قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي وحث كل الدول على العمل معًا والتعلم من بعضها.
وأضاف "كلوج" في حديثه على شبكة الإنترنت لوسائل الإعلام:" أوروبا هي مركز العدوى لأول وباء عالمي فيروس كورونا وإنه يجب على كل دولة دون استثناء أن تتخذ أشد الإجراءات صرامة لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس.المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج فيروس كورونا الجديد
"الصحة العالمية" تدعو الدول الأوروبية لاتخاذ كل ما يلزم لوقف الإصابة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-17
شدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج على أهمية اتخاذ جميع الدول الأوروبية أشد الإجراءات الممكنة صرامة في محاولة لوقف أو إبطاء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتفصيلاً، أعرب كلوج الذي كان يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت لممثلين عن وزارات الصحة في أرجاء المنطقة عن رضاه حول قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي وحث كل الدول على العمل معًا والتعلم من بعضها.
وأضاف "كلوج" في حديثه على شبكة الإنترنت لوسائل الإعلام:" أوروبا هي مركز العدوى لأول وباء عالمي فيروس كورونا وإنه يجب على كل دولة دون استثناء أن تتخذ أشد الإجراءات صرامة لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:38 PM
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:42 AM
"كلوج" أعرب عن رضاه عن قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي
شدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج على أهمية اتخاذ جميع الدول الأوروبية أشد الإجراءات الممكنة صرامة في محاولة لوقف أو إبطاء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتفصيلاً، أعرب كلوج الذي كان يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت لممثلين عن وزارات الصحة في أرجاء المنطقة عن رضاه حول قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي وحث كل الدول على العمل معًا والتعلم من بعضها.
وأضاف "كلوج" في حديثه على شبكة الإنترنت لوسائل الإعلام:" أوروبا هي مركز العدوى لأول وباء عالمي فيروس كورونا وإنه يجب على كل دولة دون استثناء أن تتخذ أشد الإجراءات صرامة لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس.
، "الصحة العالمية" تدعو الدول الأوروبية لاتخاذ كل ما يلزم لوقف الإصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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