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فرضت السلطات الألمانية اليوم قيوداً على دخول مواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا وذلك في إطار جهود برلين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الداخلية الألمانية أن هذا الإجراء ينطبق على الرحلات الدولية جواً وبحراً المنطلقة من خارج دول التكتل، مشيرة إلى وجود استثناءات بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون حقوق إقامة طويلة الأمد في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.ألمانيا الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا الجديد
ألمانيا تحظر دخول مواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-17
فرضت السلطات الألمانية اليوم قيوداً على دخول مواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا وذلك في إطار جهود برلين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الداخلية الألمانية أن هذا الإجراء ينطبق على الرحلات الدولية جواً وبحراً المنطلقة من خارج دول التكتل، مشيرة إلى وجود استثناءات بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون حقوق إقامة طويلة الأمد في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:27 PM
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:42 AM
أكدت أن هذا الإجراء ينطبق على الرحلات الدولية جواً وبحراً
فرضت السلطات الألمانية اليوم قيوداً على دخول مواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا وذلك في إطار جهود برلين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الداخلية الألمانية أن هذا الإجراء ينطبق على الرحلات الدولية جواً وبحراً المنطلقة من خارج دول التكتل، مشيرة إلى وجود استثناءات بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون حقوق إقامة طويلة الأمد في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
، ألمانيا تحظر دخول مواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي ،
المصدر : الخليج 365
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