، "البنتاجون" تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" من عناصرها إلى 52 حالة ،

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، أن عدد الذين يحملون فيروس "كوفيد-19" لديها، وصل إلى 52 عنصرًا.
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن هناك 42 عنصرًا من القوات المسلحة الأمريكية قد أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عشرة موظفين مدنيين يعملون بالوزارة.
ولفت "البنتاغون" الانتباه إلى أن عدد المصابين من أفراد عائلات الموظفين وصل إلى 17 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة خمسة متقاعدين آخرين.
وكشفت الوزارة أن لديها 14 مختبرًا صحيًا تعمل على فحوص فيروس كورونا المستجد أو كما يعرف بـ "كوفيد-19"، بالإضافة إلى توفير الوزارة نحو 14 ألفًا و 500 جهاز تحليلي للفيروس.
وأعلنت الوزارة أيضًا وجود نحو أربعة آلاف و263 سريرًا لفحص الفيروس، بجانب إجرائها فحوص على 495 موظفًا عسكريًا ومدنيًا حتى يوم 16 مارس.أمريكا البنتاغون فيروس كورونا الجديد
"البنتاجون" تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" من عناصرها إلى 52 حالةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-18
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، أن عدد الذين يحملون فيروس "كوفيد-19" لديها، وصل إلى 52 عنصرًا.
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن هناك 42 عنصرًا من القوات المسلحة الأمريكية قد أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عشرة موظفين مدنيين يعملون بالوزارة.
ولفت "البنتاغون" الانتباه إلى أن عدد المصابين من أفراد عائلات الموظفين وصل إلى 17 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة خمسة متقاعدين آخرين.
وكشفت الوزارة أن لديها 14 مختبرًا صحيًا تعمل على فحوص فيروس كورونا المستجد أو كما يعرف بـ "كوفيد-19"، بالإضافة إلى توفير الوزارة نحو 14 ألفًا و 500 جهاز تحليلي للفيروس.
وأعلنت الوزارة أيضًا وجود نحو أربعة آلاف و263 سريرًا لفحص الفيروس، بجانب إجرائها فحوص على 495 موظفًا عسكريًا ومدنيًا حتى يوم 16 مارس.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:06 AM
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
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منهم 42 عنصرًا من القوات المسلحة الأمريكية و10 مدنيين يعملون بالوزارة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، أن عدد الذين يحملون فيروس "كوفيد-19" لديها، وصل إلى 52 عنصرًا.
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن هناك 42 عنصرًا من القوات المسلحة الأمريكية قد أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عشرة موظفين مدنيين يعملون بالوزارة.
ولفت "البنتاغون" الانتباه إلى أن عدد المصابين من أفراد عائلات الموظفين وصل إلى 17 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة خمسة متقاعدين آخرين.
وكشفت الوزارة أن لديها 14 مختبرًا صحيًا تعمل على فحوص فيروس كورونا المستجد أو كما يعرف بـ "كوفيد-19"، بالإضافة إلى توفير الوزارة نحو 14 ألفًا و 500 جهاز تحليلي للفيروس.
وأعلنت الوزارة أيضًا وجود نحو أربعة آلاف و263 سريرًا لفحص الفيروس، بجانب إجرائها فحوص على 495 موظفًا عسكريًا ومدنيًا حتى يوم 16 مارس.
، "البنتاجون" تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" من عناصرها إلى 52 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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