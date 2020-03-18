شكرا لمتابعة خبر عن المغامسي بعد إغلاق المساجد: الإسلام يحافظ على الناس فالعبادات لا تقوم إلا بهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على قرار هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجماعة مؤقتًا.
وقال المغامسي: " إن المشايخ استدلوا في هذا القرار بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وقواعد فقهية، اتفق العلماء عليها " .
وأضاف: " الإسلام يحافظ على بقاء الناس، لأن العبادات لا تقوم إلا بالناس، وإذا هلك الناس فمن يعبد الله، ونظرت هيئة العلماء إلى هذا الجانب عند اتخاذها القرار " .
وتابع: " هذه جائحة ضربت أهل الأرض جميعًا لا يتثنى منها أحد، والقرار بني بناءً محكمًا شرعيًّا وعقليًّا ونقديًّا واحترازيًّا، وهو قرار مؤصل وموثق " .
وأكد أن المسلم لن يحرم من الأجر الكامل، لأنهم منعوا من اضطرارًا، وحفاظًا على أرواحهم.
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