شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..عامل يبكي ويدعو أمام باب مسجد بالرياض بعد الإغلاق الاحترازي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة متداولة، لحظة جلوس عامل، أمام أحد المساجد في الرياض، وقد دخل في نوبة بكاء.

وتزامن بكاء العامل مع قرار إغلاق المساجد احترازيا، ليجلس داعيًا الله أمام باب المسجد.

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ومن جانبه علق إمام المسجد على الصورة، مؤكدًا أن الله لن يرده ولن يرد دعوات المؤمنين قائلا: " أبشروا بالفرج، ارفعوا اكف الضراعة وادعوا ربكم وأبشروا " .

يذكر أن هيئة كبار العلماء، أصدرت قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً.