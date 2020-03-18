نساء من القطيف في لبنان يناشدن الملك سلمان وولي العهد للعودة إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة نساء من القطيف عالقات في لبنان يناشدن قيادة المملكة للعودة لأرض الوطن. أظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة نساء من القطيف عالقات في لبنان يناشدن قيادة المملكة للعودة لأرض الوطن. وقالت النساء في الفيديو : نناشد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان لينظر إلى حالتنا ووضعنا للرجوع إلى أرض الوطن. وأضافت : نحن بقالنا 10 أيام رايحين جاين على المطار ويقولوا لنا الطيران متعلق، وروحنا للسفارة السعودية وقالوا سيرفعوا طلب للرياض وحتى الآن لم يبلغونا بشئ.

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