اخبار السعوديه

نساء من القطيف في لبنان يناشدن الملك سلمان وولي العهد للعودة إلى المملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن نساء من القطيف في لبنان يناشدن الملك سلمان وولي العهد للعودة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة نساء من القطيف عالقات في لبنان يناشدن قيادة المملكة للعودة لأرض الوطن.

وقالت النساء في الفيديو : نناشد الملك سلمان وولي العهد لينظر إلى حالتنا ووضعنا للرجوع إلى أرض الوطن.

وأضافت : نحن بقالنا 10 أيام رايحين جاين على المطار ويقولوا لنا الطيران متعلق، وروحنا للسفارة وقالوا سيرفعوا طلب للرياض وحتى الآن لم يبلغونا بشئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نساء من القطيف في لبنان يناشدن الملك سلمان وولي العهد للعودة إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا