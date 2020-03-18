شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في فرنسا تدعو مواطنيها بالتقيد بالإجراءات بشأن حظر التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باريس (صدى):

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا اليوم المواطنين السعوديين بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة الفرنسية بشأن حظر التجول، والذي سيستمر لمدة 15 يوماً على الأقل ابتداء من الـ 17 الشهر الجاري.

وأكدت السفارة أهمية حمل تصريح للحالات المستثنية في حظر التجول وهي: إتاحة الخروج من المنزل إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد، إتاحة الخروج لشراء المقتنيات والاحتياجات الأساسية، إتاحة الخروج لأجل رعاية الأطفال أو مساعدة كبار السن ومن يحتاج الرعاية، إتاحة الخروج لمزاولة الرياضة وبشكل فردي بالقرب من مقر السكن ودون أي تجمعات.

Advertisements

وأشارت إلى أنه سيترتب من عدم حمل التصريح اللازم للخروج من المنزل التعرض إلى مخالفة تقدر بـ 38 يورو ، وقد تصل إلى 135 يورو.

كما حثت المواطنين بغية الرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية:

( 0033673656324 - 0033626238195 ) .