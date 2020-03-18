شاهد.. تجمعات على طريق الملك عبدالله بنجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول تصرفات غير مسؤولة لبعض الشباب، وتجمعاتهم على طريق الملك عبدالله بنجران. أظهر مقطع فيديو متداول تصرفات غير مسؤولة لبعض الشباب، وتجمعاتهم على طريق الملك عبدالله بنجران. وتجاهل الشباب التحذيرات من التجمعات البشرية، بوصفها بيئة خصبة لنشر فيروس «كورونا» المستجد؛ غير مدركين الظرف الخطر عليهم وعلى المجتمع.

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