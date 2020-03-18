شكرا لمتابعة خبر عن خالد آل سعود ينتقد البنوك على عدم تقديم أي مبادرة في أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق رجل الأعمال دكتور خالد آل سعود، على قيام شباب أمانة منطقة الرياض بتوزيع معقمها مجانًا في ٢٥ موقعًا داخل المدينة. علق رجل الأعمال دكتور خالد آل سعود، على قيام شباب أمانة منطقة الرياض بتوزيع معقمها مجانًا في ٢٥ موقعًا داخل المدينة. وكتب تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، فيها: «‏تمنيت أن البنوك والمصارف هي من قامت بهذه المبادرة المُقدرة والمشكورة، لكن صدق فيهم قول الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيّاً.. ولكن لا حياة لمن تنادي». وكانت أمانة الرياض وزعت معقمها مجانًا في ٢٥ موقعًا داخل المدينة شملت الإشارات المرورية وعددًا من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد.

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