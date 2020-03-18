مالك محلات تجارية بالحجرة يُعفي المستأجرين من الإيجار الشهري

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): بادر الشيخ سعد الطيار مالك محلات تجارية بمحافظة الحجرة بإعفاء المستأجرين من الإيجار الشهري طيلة وقت الإغلاق الاحترازي للوقاية من انتشار مرض كرونا. بادر الشيخ سعد الطيار مالك محلات تجارية بمحافظة الحجرة بإعفاء المستأجرين من الإيجار الشهري طيلة وقت الإغلاق الاحترازي للوقاية من انتشار مرض كرونا. وحاز ذلك الموقف على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ذلك موقف نبيل ورحمة منه للمستأجرين في ظل هذه الظروف.

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