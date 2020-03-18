شكرا لمتابعة خبر عن صبحي بترجي يوجه رسالة للمواطنين: اتجهوا لدينكم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وجه صبحي بترجي مالك مستشفيات السعودي الألماني، رسالة للمواطنين بعد انتشار فيروس كورونا. وجه صبحي بترجي مالك مستشفيات السعودي الألماني، رسالة للمواطنين بعد انتشار فيروس كورونا. وقال بترجي خلال مقطع فيديو : الآن بمناسبة موضوع كورونا كل واحد يقعد يفكر في بيت احسن فلوس أكثر صحة أفضل، وموضوع كورونا تافه ولكن زي بولا نسبة الوفاة فيها حياة أو موت. وأضاف: يقول الإنسان انا إذ سويت وذلك ياجماعة اتجهوا لدينكم هو مخرجكم الوحيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صبحي بترجي يوجه رسالة للمواطنين: اتجهوا لدينكم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.